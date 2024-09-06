港高球公開賽11月底再演 甘寶克服傷患誓爭衛冕

上屆總成績以低標準19桿後來居上奪冠、贏得職業生涯首個亞洲巡迴賽冠軍的甘寶，表示在香港高爾夫球公開賽成功掄元給了他很大信心，又認為比賽場地很適合球手，「（粉嶺球場）經常處於良好狀態，球手亦可配合策略，加上我享受這賽事混合3桿和5桿洞」。

早前在國際系列賽摩洛哥站奪冠的甘寶，另透露之前曾接受臀部手術，「這令我幾乎退役，並改變了揮桿動作，但從未失去在世界舞台取勝信心，最近的檢查顯示一切都步入正軌」。

今屆香港公開賽於11月21至24日上演，並再次成為亞巡賽國際系列賽的10個分站之一，總獎金200萬美元（約1560萬港元），包括去年杭州亞運男子個人賽奪金的港將許龍一，亦將與甘寶一同參戰，傳奇名將皮亞（Gary Player）也會擔任今屆賽事大使。首兩天賽日，即11月21及22日免費開放予公眾入場；而11月23及24日的單日門票為200港元，四天入場證為300港元，門票不日公開發售。