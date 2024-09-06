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體育

國足作客0：7慘負日本 創對賽兼隊史世盃外最大敗仗

【明報專訊】世界盃亞洲區外圍賽第3圈昨晚展開，首輪焦點的「中日大戰」，日本隊憑南野拓實梅開二度及5名球員各入一球，在主場以7：0大勝中國國家足球隊（國足），於C組旗開得勝；國足全場射門零中龍，除了是雙方對賽歷來最大分差，更創下隊史世盃外對亞洲球隊最大比數敗仗。

世界排名18的「亞洲一哥」日本隊在埼玉2002體育場出擊，有52398人入場，正選排出3-6-1陣式，11人均為外流歐洲戰將；國足起用4人防線，由隊長武磊與張玉寧攻堅。

日本於12分鐘由隊長遠藤航在角球攻勢無人看管下頭槌開紀錄。國足受壓下只有零星反擊，上半場僅得張玉寧一腳完全偏離目標的遠射；「藍武士」補時兩分鐘再由三笘薰接應傳中近門迎頂破網，打破逾一年半在國家隊入球荒，半場領先2：0。

日本鋒將南野拓實於下半場52及58分鐘梅開二度，將比數拉開4球。相隔大半年重返國家隊的伊東純也，於63分鐘後備入替再製造3球，這名法甲蘭斯翼鋒先於77分鐘起腳省中敵衛改變方向入網，再於87及補時5分鐘兩度助攻前田大然及久保建英建功，終以7：0大勝國足，控球率達77%，下周三作客巴林隊。至於國足全場僅在對手禁區觸球1次，只得1次射門兼未有中龍，下周二晚返主場硬撼沙特阿拉伯隊。

C組另一場，澳洲隊尾段領紅踢少一人及89分鐘失烏龍球，主場0：1負巴林隊。

洪明甫首領軍 韓國悶和巴勒斯坦

B組方面，韓國隊在球星孫興慜及李康仁等主力踢足全場卻連失良機，主場只能0：0悶和巴勒斯坦隊，新上任的名宿主帥洪明甫首仗領軍未能獲勝。

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