港足三角賽輕取所羅門群島 結束7場不勝 安永佳破入球荒 下周日鬥斐濟爭冠

港足英籍新主帥韋斯活縱有隨隊，但今項賽事續由助教盧斯爾暫代領軍，相比慣常正選昨仗有多個變動，由前鋒安永佳任隊長及門將謝家榮把關，中堅勞烈斯與黃威傷癒復任正選，兩名效力港超東方的余在言及林衍廷鎮守中場。

祖連奴「執雞」開紀錄

安永佳黃威各入12碼

世界排名第159位的港足昨穿上白色作客球衣，在屬友賽性質的斐濟三角賽首仗面對排名高18名、141名的所羅門群島，賽事於斐濟首都蘇瓦HFC銀行體育場舉行，有10多名香港球迷專程入場打氣。

開賽10分鐘，黃威直射罰球，所羅門群島門將盧利接球甩手，差點將球溜入白界。戰至21分鐘，港足先開紀錄，安永佳射門被擋，黃威補射盧利再次「彈琵琶」，令祖連奴門前「執雞」入網。4日兩賽的所羅門群島，26分鐘已有兩名球員先後因傷被換出。補時安永佳在禁區內被對手踢跌博得12碼，這名中超深圳新鵬城前鋒主射中鵠，繼去年杭州亞運16強後，結束個人近一年國際賽入球荒，助港足半場以2：0領先。

下半場港足換入門將伍瑋謙，首為大港腳把關，祖連奴換邊後2分鐘再博得12碼，輪到黃威操刀得手，傷癒後重返港隊即建功。港足及後換入兩名18歲小將周子謙及吳宇曦，完成大港腳處子戰。港足最終維持3：0勝果，經過亞洲盃決賽周及世界盃外圍賽連續7場國際賽不勝後，取得首場勝仗；所羅門群島連同在周一以0：1不敵斐濟，兩戰皆負完成今次賽事。

助教盧斯爾暫代領軍

滿意勝果達提升排名目標

盧斯爾賽後表示昨仗對香港足球是一場重要勝仗，「因今次參賽目標是要取勝，從而提升世界排名」。他續指雖受場地質素影響，但很高興不失球，以及看到小將們有好表現，為他們感驕傲；安永佳則高興重拾射門鞋之餘，也對出任隊長感榮幸，期望隊長身分能帶領及推動隊友。

港足下周日早上11時將與首戰同獲勝的東道主斐濟隊爭冠，由於港足得失球佔優，只要不敗便可奪冠。