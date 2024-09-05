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體育

體壇快訊：三原舞依亞洲賽暫居次

【明報專訊】亞洲公開花樣滑冰錦標賽昨於九龍灣續演，日本星將三原舞依參加成人女子組短節目，被安排第7名選手登場的她取得總分61.49分，暫列次位，這名25歲選手今晚將再出戰自由滑，而領前的是得64.61分的國家隊選手安香怡。港將周曉柔則以總分39.98分排第7位；另一港將蘇怡則退出短節目賽事。

LIV香港站3月粉嶺上演

LIV Golf 昨宣布高爾夫球「LIV Golf 2025香港站」，將於明年3月7日至9日在香港哥爾夫球會粉嶺球場上演，繼沙特阿拉伯利雅得和澳洲阿德萊德站後，成為新賽季第3站賽事，獎金高達2500萬美元（約1.95億港元），亦是本港史上獎金最豐厚的比賽。

獅子會慈善賽1月開跑

由國際獅子總會中國港澳303區主辦、包玉星基金冠名贊助的《獅子會2024愛心慈善跑》將於明年1月19日早上假香港海洋公園舉行，賽事在本月20日起開始報名，慈善跑將設適合不同年齡組別及程度供各跑手參與，包括5公里、3公里個人及團體賽、親子組及1.5公里定向慈善行，詳情可參考網址lionsrun.org。

吳英倫台羽賽入次圈

港將吳英倫昨在台北羽毛球公開賽男單首圈21：17、18：21、21：9淘汰東道主球手鄭楷，將在次圈挑戰另一佔主場之利的3號種子王子維，後者以局數2：1挫另一港將陳延澤。此外，港隊女雙呂樂樂／曾曉昕及混雙呂俊瑋／傅智恩同勝印度組合晉級，但男雙羅卓謙／楊盛才、女雙梁悅儀／吳詠瑢和混雙洪魁峻／曾曉昕則首圈止步。

俄跑手藥檢陽性失倫奧銀牌

俄羅斯籍跑手湯瑪索娃因在2021年進行的兩場2012年中的場外禁藥覆檢中，被驗出對合成代謝類固醇呈陽性反應，昨被國際體育仲裁法庭禠奪2012年倫敦奧運女子1500米跑銀牌，而這名已年屆49歲的名將亦被重罰停賽10年。值得一提是該屆決賽的前9名選手中，因禁藥關係被取消成績的多達5人。

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