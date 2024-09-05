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體育

彭馬屈堅斯偕科頓傷退 避戰英格蘭兩仗歐國聯

【明報專訊】新一季歐洲國家聯賽明晨展開，今屆降至次級的英格蘭隊，昨晨有中場高爾彭馬及前鋒奧尼屈堅斯受傷，與另一身體不適的攻擊手菲爾科頓退隊，一起無緣先作客愛爾蘭隊後主場迎戰芬蘭隊場B2組賽事，勢令新任暫代主帥卡斯利頭痛不已。

高爾彭馬及奧尼屈堅斯在新一季英超首3輪均有上陣，昨卻以受傷為由退隊，已分別返回車路士和阿士東維拉接受治療，英足總並沒透露二人傷勢。效力曼城的菲爾科頓則因近期生病，只在聯賽上陣45分鐘，最終無緣在歐國聯B2組對愛爾蘭和芬蘭隊。此外，李斯特城就涉嫌違反英超盈利及可持續發展規則上訴得直，故不會被扣分。另曾效力狼隊的西維爾27歲西班牙籍前鋒拉菲爾美亞今夏被外借至華倫西亞，昨因涉嫌性侵被警方逮捕。

法國皇馬雙星曹亞文尼文迪掛彩

迪甘斯補選古安杜斯迪治尼

歐國聯頂級組別方面，A2組的法國隊有皇家馬德里中場曹亞文尼及左閘費蘭特文迪，分別因腳部和腳脛受傷退隊，將避戰意大利和比利時隊兩場主場比賽。教練迪甘斯已急召拉素的古安杜斯及維拉的盧卡斯迪治尼入隊。至於A3組的荷蘭隊有26歲阿積士翼鋒貝雲積轉會沙特阿拉伯聯賽球隊伊蒂哈德後，主帥朗奴高文怒斥對方放棄競技重金錢，並相信對方的國際賽生涯已結束。

世界盃南美洲區外圍賽第7輪比賽將在周五早上率先上演兩場，分別是沒有美斯壓陣的6戰得15分的一哥阿根廷對智利隊及玻利維亞對委內瑞拉隊。

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