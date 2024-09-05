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體育

中日大戰今爆發 武磊拒輕言放棄

【明報專訊】世界盃亞洲區外圍賽第3圈今晚展開，首輪焦點落在晚上6時35分上演「中日大戰」，由日本隊在主場對中國隊。國足近26年15次面對這支「亞洲一哥」均不勝，主帥伊雲高域昨在賽前提醒麾下勿未比賽先泄氣，「面對強隊關鍵除了能否踢出部署，還要帶着勇氣和激情迎戰，畢竟足球什麼事情都可能發生」。

國足近26年15次交鋒不勝

國足在世盃外亞洲區次圈最後一輪與泰國隊同分兼同得失球差，藉較佳對賽成績次名驚險晉級，繼上屆第3圈再遇日本同在C組，同組對手還要惡鬥澳洲、沙特阿拉伯、巴林及印尼隊。今晚首戰即作客埼玉2002體育場硬撼世界排名第18名的日本隊。國足自1998年3月皇朝盃（東亞盃前身）以2：0挫「藍武士」，往後26年15次交手6和9負未嘗一勝，包括上屆世盃外遭「雙殺」。

國足主帥伊雲高域及前鋒武磊昨出席賽前記者會。武磊承認日本球員水平明顯勝一籌，但不會輕言放棄，「經驗告訴我們這階段1分或1個得失球都很重要」。

日本今輪大軍多達21名外流歐洲兵，包括主力三笘薰、久保建英及今年初曾受性侵醜聞困擾、相隔大半年重返國家隊的法甲蘭斯翼鋒伊東純也，並首召兩名日職年輕守將高井幸大及望月亨利海輝。伊東純也提醒隊友勿重蹈上屆第3圈首仗意外0：1不敵阿曼隊的覆轍，「每階段第一場比賽往往最重要，我們要爭取有好開始」。

其餘兩組方面，B組的韓國隊今晚7時主場對巴勒斯坦隊；A組的「亞洲二哥」伊朗隊明晨迎戰有港超東方中堅高素巴耶夫在陣的吉爾吉斯隊。

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