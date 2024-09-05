港足三角賽鬥所羅門群島 韋斯活盼麾下搏盡 安永佳稱全力爭勝

所羅門群島vs.香港 港台電視31台 下午15：00直播

4日內兩鬥大洋洲球隊

現世界排名159名的港足，今年以1和3負完成最後4場世界盃亞洲區外圍賽次圈賽事止步後，下半年首項賽事先赴斐濟出戰三角賽，分別今午3時對排141名的所羅門群島隊，以及下周日早上11時面對主場出擊排153名的斐濟隊；緊接下月10日將作客歐洲友賽列支敦士登隊、10月15日重返香港大球場對柬埔寨隊，以及11月中在主場與菲律賓及毛里裘斯隊「拍跳」，然後12月7日至17日在港主辦東亞盃外圍賽。

中場黃威認舟車勞頓

港足新帥冀觀察球員

港足兩場斐濟三角賽將會有港台直播，球隊大軍周一下午離港出發，經過10多小時機程後前日凌晨抵達斐濟城市楠迪，再乘巴士前往首都蘇瓦，中場黃威也承認舟車勞頓；因此球隊抵埗首日留在酒店簡單拉筋及恢復訓練，昨午才到球場作當地首課操練。而兩名入籍兵、翼鋒艾華頓及中堅鐘樂安於出發前因傷退隊後，補選了傑志鋒將潘沛軒及東方右閘亞歷斯祖。

港足在這項賽事仍由助教盧斯爾領軍，不會親自督師的新主帥韋斯活昨早聯同前鋒安永佳代表出席賽前記者會。韋斯活認為今次作客是很好機會讓他融入球隊及觀察球員表現，「今次我是來觀察球員及規劃球隊將來，過去一周我認識及了解到一些香港球員的能力，我希望球員在這兩場賽事都全力以赴，展示出良好態度及踢出體育精神」。他又稱相對香港濕熱，斐濟的天氣及環境都十分適合比賽。

所羅門群島隊在周一晚首場三角賽於81分鐘輸12碼，以0：1負東道主斐濟隊。效力中超球隊深圳新鵬城的港足前鋒安永佳表示，很享受首次到訪斐濟，明言長途跋涉作客是來取勝而回。