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體育

余翠怡Ａ級花劍個人賽銅牌戰落敗 陳睿琳女子SM14級200混決賽第5完賽

【明報專訊】港隊「六朝元老」余翠怡昨在巴黎殘奧輪椅劍擊A級花劍個人賽復活賽戰至「決一劍」，以15：14擊退東道主劍手Brianna Vide，闖入今晨舉行的銅牌戰，惜最終以11：15不敵西班牙隊選手無緣獎牌。至於港隊「女飛魚」陳睿琳昨晚在女子SM14級200米個人混合泳決賽游出2分29.33秒，並以第5名完賽。

余翠怡雖在輪椅劍擊A級花劍個人賽4強以13：15反負衛冕的國家隊好手辜海燕，但在復活賽「決一劍」以15：14擊退東道主的法國隊劍手Brianna Vide，闖入銅牌戰，惟最終以11：15負西班牙隊的Judith Rodriguez Menendez；隊友范珮珊、鍾婉萍及湯雅婷則均早在復活賽落敗。

21歲張可盈擬告別泳壇

日前為港隊摘銀的陳睿琳昨午在初賽游出2分29.97秒，以總成績第3名入決賽，來到決賽經過150米後一度跌至第6名，但她靠最後50米的自由泳發力追趕，以2分29.33秒獲第5名完賽。張可盈則在同項的初賽游出2分36.66秒，僅排總成績第9位未能過關，21歲的她完成今屆殘奧後說：「想在10月底告別13年泳壇之路，之後想轉換角色，培養多些小朋友接觸游泳。」鄧韋樂亦在男子SM14級200米個人混合泳初賽，以2分17.58秒排總成績第10位無緣晉級。

硬地滾球方面，「六朝元老」梁育榮伙日前為港隊奪銀、殘奧新丁的張沅，獲小組首名晉混合BC4級雙人賽淘汰賽，在8強以總分10：2勝斯洛伐克隊組合晉級4強。而日前個人賽奪金的何宛淇與謝德樺亦小組首名晉級，在8強以3：1反勝巴西隊組合，也躋身4強。

至於上屆東京殘奧乒乓球銅牌得主的王婷莛，在女單TT11級8強硬碰以「個人中立運動員」身分參賽、衛冕的Elena Prokofeva，重演上屆殘奧4強翻版，王婷莛最終以直落三局7：11、3：11、8：11同樣落敗。而另一女將任國芬在T36級100米初賽跑出15.62秒，未能入決賽。

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