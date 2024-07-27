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體育

港產中鋒穆卡辦特區護照 最快11月FIBA亞盃外披港隊戰衣

【明報專訊】港產NBA G League中鋒大衛穆卡（David Muoka）昨於香港耀中國際學校出席NBA籃球教室時宣布好消息，他表示將取得香港特區護照，最快11月可代表港隊出戰國際籃協（FIBA）亞洲盃外圍賽。另據消息人士透露，楊和亦正申領香港特區護照，料港籃實力將大幅提升。

大衛穆卡昨聯同鳳凰城太陽中鋒紐基、前NBA名將塞巴洛斯及查普曼出席活動，親自落場與40名學生交流，這名23歲港產NBA G League中鋒人氣極高，吸引一班小將索取簽名和合照。

在香港土生土長的David是尼日利亞與英國混血兒，求學時就讀香港西島中學，他隨後負笈美國轉戰全國大學體育協會（NCAA）一級男子籃球錦標賽。他在去季為NBA G League的長島籃網披甲，並於6月投入NBA選秀名單，雖最終落選，但也獲機會代表布魯克林籃網參加NBA夏季聯賽。

未放棄征戰NBA夢想 稱香港是家

David在活動後直言仍以成為香港首名NBA球員的目標奮鬥，並透露新季動向，「現階段不能透露是哪支球隊，但我有機會簽下一份雙向合同，或是『Exhibit-10合約』，最快下周有結果，我會繼續朝NBA這夢想邁進」。

David更自爆曾與籃總商討代表港籃事宜，他亦決定放棄英籍護照，昨到入境事務處申辦特區護照，期望最快11月代表港籃出戰FIBA亞洲盃外圍賽，「我可選擇代表香港、英國或尼日利亞，但我覺得回饋香港是正確的事，因為我生於斯長於斯，這是我的家」。這名身高2.08米的中鋒在G League已證明其防守能力，但他迫不及待向球迷展示更多，「我小時候司職後衛，希望能讓大家看到我的投籃、運球和組織能力也不錯」。

另據消息人士透露，前南華控衛楊和亦正申領香港特區護照，「代表港籃出戰國際賽也是其生涯規劃的重要一環」。港籃在FIBA亞洲盃外圍賽被編入B組，今年2月主場以64：94不敵菲律賓隊，隨後作客再以49：88負新西蘭隊，他們在11月將先後作客中華台北及菲律賓隊，明年2月則返主場對陣新西蘭及中華台北隊。

金牛負長沙 NBL季後賽遭追近場數

另全國男子籃球聯賽（NBL）昨晚續演季後賽4強，香港金牛此役進攻啞火，命中率僅得35.6%，終作客以77：90不敵長沙灣田勇勝，場數被追近至2：1。球隊明晚7時半將繼續作客長沙，爭取在五場三勝制下贏波殺入總決賽。

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