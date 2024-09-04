三原舞依擺脫傷患首訪港 今起亮相亞洲花滑賽

香港繼2008及17年後，第三度主辦花滑亞洲賽，吸引來自16個國家及地區逾130名選手參賽，當中曾兩度贏得四大洲錦標賽、前年也在世界花樣滑冰大獎賽總決賽封后的三原舞依，更是人氣最高的選手之一。

放眼兩年後冬奧 盼抽空遊覽香港

三原舞依因右足踝疲勞性骨折而休養一段時間，早前受訪時也透露因傷感到沮喪，但這名25歲日籍星將直言傷勢已痊癒，有信心在這次亞洲賽交出好表現，「我做了很多的訓練，尤其是下肢的鍛煉。我也正在研究院修讀心理學，所以這方面的知識也有幫助。另外，我的粉絲和親友都很支持我，讓我克服過來，這是我這季的第一個比賽，希望有好的表現」。

三原舞依將於今、明兩晚出戰成人女子組賽事，並選用鋼琴曲「Grief」作曲目，她表示以兩年後的冬奧為目標，期望這段時間可保持健康，演出力臻完美。首次到訪香港的她續指，盼比賽後抽空遊覽這座城市，「這是我首次來港，很期待可四處走走，我吃了燒賣及其他食物，都很好吃，希望比賽後有時間去迪士尼樂園吧」。