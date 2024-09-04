美網遭現場球迷出言歧視 鄭欽文霸氣回擊獲讚

鄭欽文日前在美網16強鏖戰170分鐘後，以盤數2：1再挫早前在巴黎奧運女單決賽手下敗將的克羅地亞籍好手維姬治，8強面對2號種子莎芭倫卡。不過是役焦點落在維姬治第2盤領先局數2：0之際，有現場球迷以帶有種族歧視成分的「yellow banana」（黃香蕉）高呼，疑惡意嘲笑鄭欽文的膚色。

面對球迷的言語挑釁，鄭欽文並未有啞忍，反而立即怒視該名觀眾，並以一句「I'll beat you（我會打敗你）！」還擊，表明絕不接受此等侮辱，現場隨即獲得掌聲之餘，事後獲不少網民稱讚EQ高。而她在賽後受訪時亦未再提起這不愉快事件，反而盛讚維姬治「是個相當難纏的對手」，又笑言雖然要打至當地時間凌晨2點15分才結束，但她「其實更適應夜戰」。

史拿男單8強撼麥維迪夫

國家隊一姐鄭欽文在美網賽場越戰越勇，而網壇「世一」施維雅達亦不遑多讓，這名波蘭籍名將在昨晨的16強直落兩盤6：4、6：1淘汰俄籍球手森遜露娃，8強對手將是東道主代表彭古拉。至於今季在法網及溫布頓兩項大滿貫皆殺入決賽的柏奧莉妮，以及前「世一」丹麥籍名將禾絲妮雅琪，則齊在女單16強下馬。

男單方面，頭號種子的意籍「世一」史拿，以及曾在2021年封王的俄籍名將丹尼麥維迪夫，同在16強直落3盤淘汰對手晉級，二人將在8強相遇。