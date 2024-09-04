漢友銀牌三分雨淋東方 4將得分上雙 保復活機會

漢友在銀牌首圈不敵永倫後跌落負方組，並於上月21日以85：50挫晉裕先過一關，昨面對以年輕小將掛帥的東方，他們同樣入局極快，在莊嘉聰和溫梓豐接連強攻禁區，加上鄺錦昌三分中鵠，初段已拉開15：2。

東方僅靠迪維拉在低位進攻，即使吳委峻隨後兩度外投得手，也難阻「藍軍」首節落後15：29。東方在次節失誤未減，漢友在馬嘉聰轟入三分球後，曾將優勢擴大至15分，並領先44：35完半場。

康仁福建尾場力退晉龍WTS

東方在下半場嘗試收復失地，徐遠成跳投「開齋」，吳委峻及鍾祖豪也相繼得分下，打出19：7攻勢，首度反超54：51。漢友內線主力溫梓豐犯滿離場，但黃裕杰在關鍵時刻連入兩記三分，扳平57：57完第3節。漢友在決勝節續有黃裕杰及馬嘉聰外圍發炮，東方反撲不果，漢友終以82：74勝出。尾場方面，康仁福建則以72：68力克晉龍WTS。

勝方賽事將於下周四上演，力爭衛冕的滿貫將於頭場鬥永倫，這也是洋將蓋帝斯轉投「黃金戰士」後首次倒戈，落敗一方則與漢友爭奪「復活」資格；南華將於另一場勝方尾場鬥崇德飛鷹。

金牛征長沙 首闖NBL總決賽差一步

另外，全國男子籃球聯賽（NBL）今晚7時半續演季後賽4強，香港金牛將作客長沙灣田勇勝，力爭隊史首闖總決賽。在常規賽獲得第2名的金牛，以2號種子身分在季後賽首圈先以直落兩場擊敗江西贛馳，晉級4強後對上長沙灣田勇勝，首仗因場地問題移師到中立場館閉門作賽，但球隊未受影響並終以102：78先拔頭籌，金牛在次仗重返主場以101：86再下一城，在五場三勝制下再贏一場即可晉級，首度殺入本月14日展開的總決賽。