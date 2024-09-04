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體育

余翠怡輪椅劍擊女佩個人賽8強飲恨 轉戰復活賽

【明報專訊】港隊在今屆巴黎殘奧戰畢首5個比賽日後已累積2金3銀1銅佳績，而另一大項輪椅劍擊昨亦揭開戰幔，其中40歲「七金劍后」余翠怡在女子佩劍A級個人賽登場，在首戰過關後於8強飲恨，須轉戰復活賽。

第6次參戰殘奧的余翠怡，過往5屆獨取7金3銀1銅，今屆她率先於非主項的女子佩劍A級個人賽上陣，於16強以15：13淘汰波蘭隊好手Marta Fidrych。她在8強面對「世三」的格魯吉亞隊星將Nino Tibilashvili，雙方戰至4：4後被對方連奪11分，終以4：15告負，須轉戰復活賽爭入銅牌戰。另一港將范珮珊則在同項的32強止步。

謝佩婷馬術個人賽15位完成

至於出戰女佩B級個人賽的港將湯雅婷，首戰在16強以12：15不敵波蘭隊劍手Jadwiga Pacek後，其後轉戰復活賽首圈以15：6挫委內瑞拉隊的Francia Rojas，但次圈以5：15不敵韓國隊的CHO Eun Hye出局。

其餘港將方面，謝佩婷在馬術女子個人I級賽取得66.833分，總成績排第15位完成。而吳玫薈則在昨晨上演的乒乓球T11級女單16強，以直落3局不敵巴西隊的Evellyn Santos止步。

羽球煞科 國家隊收穫4金

另外，國家隊昨晨在羽毛球煞科日收穫4金，包括劉禹彤於WH2級女單挫李紅燕衛冕、李鳳梅在SH6級女單擊敗隊友李雙寶封后、屈子墨在WH1級男單封王，以及楊秋霞於SU5級女單奪冠。

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