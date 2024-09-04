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體育

家人不棄扶持成最堅實後盾 兩生命鬥士自強勇敢追夢

【明報專訊】何宛淇與陳浩源昨晨為港隊在巴黎殘奧分別摘下1金1銀，兩名港將成功背後的奮鬥過程絕不簡單，雖然二人因不同原因面對傷殘之軀，但不約而同的是家人從旁一直以來不離不棄的扶持，最終共同踏出逆境自強之路，從追逐夢想尋得自我。

患先天脊椎肌肉萎縮症的30歲硬地滾球女將何宛淇，從小就獲家人教導「做人要爭氣，殘疾人士不等如弱者，每人都有權利追夢」。結果她從硬地滾球找到人生方向，即使她曾因身體狀况變差，在2011年從BC4轉至BC3組，須由一名助手協助利用管道發球。此時她遇上擔任其管道助理員的李榮傑（Jet），雙方一拍即合並日久生情成為情侶，今年初更結為夫妻。何宛淇的努力沒白費，2016年首戰里約殘奧取第5，2018年雅加達亞殘運奪1金1銅，同年從浸大畢業後轉為全職運動員。

何宛淇獲夫全力助再征奧圓金牌夢

在2021年東京殘奧伙謝德樺在BC3雙人賽得「梗頸四」，何宛淇不諱言曾感介懷，但後來放下執念專注做好本分，加上李榮傑去年辭去全職教練工作專心助她爭取再征奧，終在今屆巴黎殘奧BC3級個人賽圓夢奪金。

至於39歲的輪椅羽毛球男將陳浩源，原本過着健全正常的生活，卻在2008年北上公幹遇車禍截肢，在面對人生巨變之時，家人與時任女友的妻子成為最強後盾，一直不離不棄鼓勵他振作，最終造就了香港史上首名輪椅羽毛球運動員。有打球天分的他很快在國際賽打出名堂拿下不少獎項，包括先後在2017年世界賽、2021年東京殘奧，以及去年的杭州亞殘運先後摘銅。

陳浩源盼以「生命影響生命」

今屆巴黎殘奧選擇踏入球員生涯終章的他，最終一圓「獎牌轉色」的目標，在身負舊患下摘銀。未來他將在自己成立的非牟利機構，盼「生命影響生命」，推動社會走上更共融之路。

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