何宛淇奪港巴黎殘奧第2金 女子硬地滾球BC3級挫澳洲好手 謝港人看直播支持

何宛淇今屆在B組3戰全勝強勢出線後，先後淘汰泰國及韓國隊勁敵殺入決賽，與21歲澳洲隊好手莉遜爭金。這名30歲港將在決賽首局把握對手的放波失誤先取2：0領先；次局何宛淇延續勇態，雖然最後一球未能將對手最近的紅波進一步拉開，但仍足以再取兩分，拉開4：0。其後兩局何宛淇沉着應戰，雖然分別僅負0：1，但仍足以總分4：2取勝，奪下個人首面殘奧金牌，亦是港隊今屆的第2面。

稱殘疾運動員如健全選手

打出香港不屈不朽精神

賽後何宛淇感謝香港市民觀看直播支持，並感激身為管道助理員的丈夫李榮傑一直在旁支持，以及各親人一直以來的照顧，讓她可以追夢。而她亦不忘向總教練郭克榮道謝，並笑言：「我還記得在小組賽第1場前，我們知道若然首名出線會面對多名亞洲對手，場場都會是硬仗。不過我好記得郭生跟我說，一場一場清咗佢，咁就會有閃令令（金牌）㗎啦，承你貴言！」

被問及首次以李太身分征奧，何宛淇承認二人婚後默契確實加深，並表示這面獎牌不止屬於自己，而是所有幫助過她的人甚至乎是觀眾的大家，並希望外界不止認為港隊殘奧運動員只是好努力，而是他們都與巴黎奧運的健全選手一樣，打出香港不屈不朽的精神。何宛淇昨晚轉戰BC3級混雙賽，伙拍謝德樺於C組首輪以7：3挫捷克隊；梁育榮／張沅則在BC4級混雙C組首輪以8：1輕取埃及隊。