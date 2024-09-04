陳浩源告別戰摘銀搏盡無悔 負傷忍痛突破上屆殘奧成績 為如願獎牌轉色自豪

早已預告戰畢今屆巴黎殘奧後退役的陳浩源，在個人最後探戈一路闖關殺入昨晨的決賽。面對死敵的「世一」梶原大暉，他首局形勢被動，初段落後0：7，但Daniel沉着應戰，一度追近至6：10，惟面對打法多變兼落點準繩的梶原，及後再被拉開，終先輸一局10：21。

次局陳浩源嘗試主動搶攻並先贏兩分，惟戰至中段受制對方更快的變奏打法下再輸一局10：21，以局數0：2告負，在球員生涯終章於巴黎殘奧摘下一面銀牌作結。

WH2級羽球決戰負宿敵梶原大暉

賽後陳浩源稱讚對方是此項目毋庸置疑的最強球手，慨嘆自己此仗始終未能拉近雙方差距。不過他亦為這面銀牌感自豪，承認為此付出了很多，受腰部傷患下更要吃止痛藥來出戰，不再如對手般年輕，他感觸道：「帶住咁樣嘅身體打到來決賽，都覺得自己已做得好好。」

嘆備受腰患折磨 謝家人赴巴黎打氣

對於球員生涯最後探戈，陳浩源仍感滿意，「都會懷疑過自己難有上屆（摘銅）表現，結果發揮及成績比上屆好，獎牌亦如賽前所願能轉色，所以都為自己驕傲」。他又談到退役決定，坦承負傷出戰難發揮百分百水平，尤其腰傷令他感痛苦及折磨，很想接下來好好休息。最後他亦感謝家人專程赴巴黎支持自己，希望沒令他們失望。

及後他在個人社交網總結運動員生涯，再次感嘆過去3年因傷患感煎熬，「年紀大機器壞，身體成日痛，每日都痛住咁訓練，食止痛藥食到變專家。每次痛到頂唔順，就同自已講『頂埋佢，完咗奧運，以後都唔想再打波』 。結果，一完咗，我又即刻掛住個球場，掛住我嘅對手，掛住我參加過嘅500場國際賽，攞到嘅80面國際獎牌」。對於舊患、殘奧未奪金，以及近7年位居世界第二的「千年老二」之名，他表示：「當你盡晒全力，毫無保留去追求一件事，結果都係只差一線，大概你只可用一個無悔嘅態度大大力咁去擁抱呢啲遺憾，呢個就係『搏盡。無悔』。多謝大家咁多年嘅支持，我係香港首位輪椅羽毛球運動員。今日，我以一塊殘奧銀牌去完成我嘅國際賽生涯。我畢業喇！」