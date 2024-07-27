黃澤林闖ATP挑戰賽上海站16強

世界排名升上新高第149位的黃澤林，上周在ATP挑戰賽張家港站16強止步後本周轉戰上海站。黃澤林在男單首圈面對世界排名第257的基拿斯莫夫，雖然港將首盤第7局被打破發球局，但他第8局還以顏色，兩人隨後一直拉鋸鬥到「搶七」，黃澤林終以7：6拔頭籌。

王薔張帥月底維園獻技

及至次盤，黃澤林延續勇態，他4次直接發球得分、其首發得分率更高達92%，同時3次打破對方發球局下，港將以6：1再下一城，以盤數2：0擊敗基拿斯莫夫過關。

另外，中國香港網球總會昨宣布本月30日展開的「保誠香港網球125國際賽」，將有中國網球前一姐王薔及兩次大滿貫女雙冠軍張帥領銜，在維多利亞公園網球場與一眾本地球手同場較量，賽事門票售價由港幣100至400元，而國慶日將開放公眾人士免費入場。

至於WTA 250級的香港網球公開賽將於10月26日至11月3日舉行，門票售價由港幣160至970元不等，官方支付夥伴美國運通卡會員由即日起至本月11日可專享優先預訂，並在訂購正價門票時享有高達85折優惠，公眾門票則於本月12日在tickets.tennishk.org 發售。