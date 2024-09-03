港足赴斐濟戰三角賽 助教盧斯爾目標奪冠 助升世界排名

港足昨午離港出發到斐濟，將於香港時間周四下午3時先鬥所羅門群島隊，以及下周日早上11時對東道主斐濟隊。48歲英籍教頭韋斯活上周三落實接掌港足後，昨早在將軍澳足球訓練中心首課操練僅在旁觀操，輔助未來兩仗仍暫代領軍的盧斯爾。中國香港足球總會主席霍啟山亦有短暫到場觀操。

新帥韋斯活隨行與球員面談

將隨隊赴斐濟的韋斯活稱，現階段不會干涉太多安排，僅強調會保持球員正確態度及紀律，「我會利用這段時間與球員單獨交談，了解他們各自特點」。盧斯爾稱目標在三角賽奪冠從而提升港足世界排名，提及所羅門及斐濟均體能較佳，「我們要做好戰鬥準備，透過快速傳送戰術才有機會獲勝」。

昨早操練有21名球員出席，效力中甲大連英博的周緣德及無錫吳鈎的余煒廉在機場匯合大軍。中甲廣西平果哈嘹中堅勞烈斯自亞洲盃決賽周受傷後，相隔大半年再次歸隊，他稱傷勢已完全康復，「今次回來港足感覺就像不久前與球隊一起，很高興能回到大家身邊」。他又透露在操練與韋斯活交談時，分享了不少對球隊的意見。

至於首次成為大港腳的理文18歲守將周子謙則期待長途跋涉作客，努力爭取上陣機會；另一「新丁」的東方18歲鋒將吳宇曦亦稱從小夢想是代表港足比賽。盧斯爾又透露今次沒入選的杜俊暉及轉戰泰國丙組（T3）聯賽的趙正宇，將會代表港足U20到卡塔爾出賽。