曼聯雙紅會主場吞3蛋 3戰兩負排14 坦夏格認優勝劣敗

兩名荷蘭籍光頭教頭首次在英超較量，最終利物浦新帥史諾首次造訪奧脫福球場即「完勝」，惟「功臣」是上半場兩度犯錯的曼聯中場卡斯米路，他先在35分鐘後場傳失被「紅軍」打反擊，穆罕默德沙拿落底傳中予遠柱無人看管的路易斯迪亞斯頭槌頂入；這名哥倫比亞隊翼鋒7分鐘後再逼甩卡斯米路腳下球，再由沙拿接應傳回迪亞斯撞射破網，紅軍半場領先2：0。

「紅魔」換邊後換走半場已有13次傳失球的卡斯米路，由20歲小將哥利亞入替，但56分鐘輪到另一中場明奈被逼甩球輸反擊，被沙拿勁射得手，最終令曼聯在奧脫福慘吞3蛋敗陣，兩連敗後開季3戰僅1勝得3分兼只入2球跌至第14位；利物浦三連勝全取9分兼零失球，僅以得失球差不及同樣全勝的曼城而排次席。

坦帥拒認領軍有問題 有信心季後再奪盃

曼聯今夏簽入5名新兵，包括昨仗首次正選的中堅馬菲斯迪歷特及中鋒約舒亞舒克斯，但被陣容未有變動的紅軍技術性擊倒。坦夏格賽後解釋是役有3名球員才首次正選，需時磨合默契，承認對手把握力等方面都表現出色，但不認為自己領軍能力有問題，「我不認為問題在領隊，否則我們不會近兩季贏得兩個錦標，我們亦是近年曼城之後贏得最多錦標的球隊，當今季結束時，我有信心球隊可再次高舉獎盃」。

對於日前加盟的烏拉圭隊防中文路爾烏加迪未列大軍，僅賽前步入球場亮相，坦夏格稱自己不是魔法師，「我不是哈利波特，他季前未有落場比賽，需要數周甚至一個月去提升體能及融入球隊」。

沙拿暗示來季離利物浦

另邊廂，利物浦主將沙拿連續7場作客曼聯都建功，共入10球。這名32歲埃及隊翼鋒賽後認為確有機會大勝5至6球，但同時暗示完季後或會約滿離隊，「這可能是我最後一次作客奧脫福球場，球會還未有人和我傾談新約，明年會發生什麼事，拭目以待好了」。此外，曼城主帥哥迪奧拿表示，開季至今僅後備上陣45分鐘的中場菲爾科頓目前身體不適，故此不應代表英格蘭隊參戰稍後舉行的兩場歐洲國家聯賽比賽。