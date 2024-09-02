體壇快訊：陸克萊助法拉利主場意國站登頂

拉芬夏領巴塞7蛋贈華拉度列

巴塞隆拿昨晨於西甲憑巴西國腳翼鋒拉芬夏比洛尼連中三元兼獻助攻，領銜主場以7：0狂數華拉度列，開季4戰全勝續居首。至於馬德里體育會昨靠後備前鋒安祖哥利亞於補時兩分鐘射入絕殺球，作客1：0力克畢爾包返勝軌。

盧卡古助拿玻里反勝帕爾馬

拿玻里昨晨於意甲靠新加盟的前鋒盧卡古及舊臣中場森保安古沙，在完場前補時階段各建一功，終在主場以2：1反勝有日本國腳門將鈴木彩艷於75分鐘兩黃一紅被逐後踢少1人的「升班馬」帕爾馬。至於上屆亞軍AC米蘭作客2：2言和拉素，開季3戰不勝。

陸光祖韓羽賽奪近6年首冠

韓國羽毛球公開賽昨煞科，日前在男單4強力克港將李卓耀的國家隊好手陸光祖，在決賽以局數2：1擊敗中華台北隊的李佳豪，是他相隔近6年首座世巡賽冠軍，亦是首次於超級500系列賽封王。女單方面，國手王祉怡因傷賽前棄戰，令韓籍對手金佳恩不戰而勝封后。