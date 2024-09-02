車路士言和水晶宮 主場未響勝鼓 夏蘭特連續兩輪戴帽 領曼城開季3戰全勝

紐卡素2：1挫熱刺 開季3戰7分

李斯特城前後衛班巴病逝 終年39歲

剛加盟車路士的翼鋒查頓辛祖此役只作壁上觀。25分鐘，「藍戰士」前線主將高爾彭馬助攻箭頭尼高拉斯積遜開紀錄，卻被賽前兩連敗的水晶宮藉中場伊比爾治伊斯在53分鐘破門扳平。車仔及後遣攻擊手祖奧菲歷斯和梅迪歷落場亦徒勞無功，終繼首戰負客軍曼城後再於主場失分，賽後3戰得4分。紐卡素則憑鋒將哈維班尼斯及阿歷山大伊沙克分別在37和78分鐘建功，主場2：1挫一度在56分鐘藉紐卡素後衛丹般恩擺烏龍扳平的熱刺，賽後「喜鵲」續保不敗身，與白禮頓及阿仙奴同得7分，熱刺則續得4分。

曼城出征韋斯咸一役，艾寧夏蘭特繼上場英超大勝葉士域治4：1獨取3球後，此役又於10、30和83分鐘破門，令韋斯咸以1：3告負。「藍月」主帥哥迪奧拿賽後稱讚第11次為球隊大演帽子戲法的夏蘭特道：「即使對方守將手握槍枝，亦無法阻止他的高速和力量。」24歲的夏蘭得則歸功於今夏無戰事，「我度過漫長假期，現在感覺很好和精力充沛」。

李斯特城則在主場以1：2負阿士東維拉後接獲壞消息，曾在2011至12年效力「狐狸」的科特迪瓦隊名宿守將班巴，昨據報因非霍奇金氏淋巴瘤（non-Hodgkin lymphoma）復發離世，終年39歲。他球員時代亦曾效力巴黎聖日耳門、列斯聯、卡迪夫城及米杜士堡等球隊。兩年前掛靴的他今年7月展開教練生涯，生前執教土甲球隊艾丹拿斯堡。