14歲女飛魚吳卓恩為港奪第2牌 女子SB6級100蛙摘銅 4港將今分途爭金

港隊「女飛魚」吳卓恩日前戰畢SM6級200米混合泳後，昨轉戰強項的SB6級100米蛙泳，頭50米位居次席的她，雖在末段被國家隊的劉道敏壓過，但最終她仍以1分34.15秒摘下一面銅牌，亦是繼陳睿琳日前在女子S14級100米蝶泳摘銀後，今屆港隊第2面獎牌。至於金牌得主是英國隊的世界紀錄保持者森瑪絲紐頓、摘銀的是國手劉道敏。

賽後特首李家超、政務司長陳國基及文體旅局長楊潤雄等官員均祝賀吳卓恩為港隊添牌。值得一提的是，奪得個人銅牌的港將可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金37.5萬元以資鼓勵。

陳浩源WH2級男單首闖決賽

球員生涯最後探戈決戰梶原大暉

至於在東京殘奧奪銅的港羽隊名將陳浩源，昨在輪椅組WH2級男單4強首局與21歲韓國隊好手于秀榮均以打高遠球為主，而末段一度落後的陳浩源終追至「刁時」，結果再連取兩分贏 23：21先拔頭籌。于秀榮次局疑因手部有傷，陳浩源最終輕鬆再贏一局21：10，完場一刻他更拋拍振臂歡呼和與總教練劉南銘等擁抱慶祝，其間不禁流下男兒淚。

陳浩源賽後說：「我曾表明盼望能上頒獎台及將上屆獎牌（銅牌）轉色，又實在害怕自己成為一個講得出做不到的運動員，慶幸現在做到了。」他又稱39歲的自己能「打爆」比自己年輕18歲的對手，須歸功於自己保持耐性、信心和體能，並感謝羽隊總教練劉南銘當的場邊鼓勵和提點，「他（劉南銘）的球員生涯從未出席奧運，現在由我帶他去奧運，令他成為殘奧獎牌教練」。陳浩源最後強調定會好好休息，以最佳狀態在今晚10時30分決戰梶原大暉。

硬地滾球隊何宛淇張沅龍子健坐銀望金

香港硬地滾球隊方面，星將何宛淇在BC3級女子個人賽4強以4：1挫韓國隊的姜善熙，再寫個人殘奧最佳成績，將於明晨零時30分與澳洲隊的莉遜會師金牌戰。而初征殘奧的張沅則在女子BC4級女子個人賽4強以7：0輕取馬來西亞隊的瑪芝莎琳，今晚7時25分與國手林細妹爭標。男子BC1級個人賽4強代表龍子健則以4：3險勝印尼隊的施耶法，今午5時40分與韓國隊的鄭昇俊爭冠。惟「六朝元老」的梁育榮昨則在男子BC4級8強不敵英國隊對手出局。

此外，國家隊在游泳、乒乓球和田徑分別奪得3、3和4金，金牌數目則增至26面續居首位。

（巴黎殘奧）