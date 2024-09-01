李卓耀韓羽賽4強止步 反負陸光祖 月中主場再爭佳績

世界排名第17的李卓耀在韓國公開賽一路過關，首圈先挫東道主球手金東勛，以勝仗作為自己28歲生日禮物，他隨後再先後擊敗港隊隊友吳英倫，以及國家隊的「世一」好手石宇奇晉級。李卓耀在4強面對另一國手、世界排名高自己4位的的陸光祖，港將多次重板扣殺得手，末段更連取6分，以21：13先拔頭籌。

李卓耀次局初段延續網前控制的優勢，一度領先11：6，但陸光祖隨後改變打法，多次上網進攻並扳平15：15。雙方隨後戰况拉鋸，惟李卓耀未能把握機會下輸19：21，局數打平1：1。及至決勝局，李卓耀體能下降，陸光祖多次突擊成功，港將再輸12：21，激戰63分鐘下以局數1：2告負，無緣決賽。

王祉怡決戰金佳恩爭后冠

陸光祖晉級決賽後，將與中華台北隊的李佳豪爭冠，後者昨在另一場4強「內訌」戰以直落兩局擊敗林俊易。女單方面，國家隊的王祉怡在4強以局數2：1反勝東道主球手沈有振，決賽鬥另一韓將、7號種子的金佳恩。