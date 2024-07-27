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體育

鄧韋樂張浚諾無緣獎牌 200自7及8位完賽 羽將朱文佳陳浩源闖4強

【明報專訊】曾在2016年里約殘奧奪金的鄧韋樂，與「師弟」張浚諾昨午在巴黎殘奧男子S14級200米自由泳的初賽晉級後，同晚在決賽分列第7及8名，與獎牌緣慳。至於港隊羽毛球雙星朱文佳及陳浩源則分途於男子SH6級及WH2級小組取兩連勝，殺入4強。

去年杭州亞殘運為港隊在男子S14級200米自由泳包辦金、銀牌的鄧韋樂及張浚諾，昨於巴黎殘奧同項初賽同被編入第2組，首征奧的張浚諾先以1分57.87秒觸池排小組第3；「四朝元老」的鄧韋樂起步較為墮後，游出1分58.98秒以小組第4名完賽，兩人分別以總成績第5及8名出線。來到昨晚的決賽，鄧韋樂在頭100米以第7名轉池，其後在150米曾追至第6，終以1分58.43秒排第7；小將張浚諾雖在頭100米以暫列第6，但他體力不繼下以1分58.87秒的第8名完賽，而英國隊泳將William Ellard則以刷新世界紀錄的1分51.30秒奪金。

另邊廂，日前在女子S14級100米蝶泳決賽奪銀、為港隊取得今屆首面獎牌的陳睿琳，與隊友張可盈出戰女子S14級200米自由泳初賽，惟二人最終分別以總排名第11及12名完賽，無緣決賽。

港隊硬地滾球4將小組出線

硬地滾球方面，港隊「六朝元老」梁育榮昨在男子BC4級個人賽最後一場分組賽的生死戰，以8：2大勝日本隊好手內田峻介躋身8強；而首輪以5：1勝出的龍子健，在BC1級個人賽次輪分組賽一度領先6：0下，終以6：7反負葡萄牙星將Andre Ramos，但仍以次名晉級，惟謝德樺在BC3級分組賽則吞兩連敗。女子組方面，楊曉林在BC2級個人賽與薩爾瓦多選手戰至附加賽後，終獲勝晉級8強；何宛淇在BC3級分組賽以3：2力克葡籍球手Ana Costa，三戰全勝首名晉級。

另外，港隊「世一」朱文佳在羽毛球SH6級男單A組次輪，與印度隊球手Sivarajan Solaimalai力戰三局下以21：13、18：21、21：15取兩連捷。52歲的射箭港將危家銓男子個人複合弓公開組32強，以137：142負2012年倫敦殘奧金牌得主的芬蘭籍選手Jere Forsber無緣晉級。上屆東京殘奧摘銅的陳浩源則在輪椅羽毛球男單WH2級的D組末輪，輕鬆直落兩局21：11、21：11挫馬來西亞隊的Noorlan Noor Azwan，躋身今午上演的4強。

國家隊添4金 續居獎牌榜首位

至於國家隊在第3個比賽日，分別在女子標槍F13級、女子射箭個人W1級、場地單車男子C1-3級1000米計時賽及乒乓男雙MD8級共獲4金，今屆殘奧累積16金，獎牌榜續居首。

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