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體育

理文衛冕首擊險勝 保連奴補時8分鐘絕殺南區

【明報專訊】理文昨上演港超衛冕首擊，作客香港仔運動場鬥冠忠南區陷入苦戰，終憑巴西外援前鋒保連奴在補時8分鐘絕殺，以2：1反勝對手，驚險搶下今季首勝。另一勁旅傑志則領先兩球下，被均業北區末段連追兩球逼和2：2。

理文早段有3次攻門分別中柱和中楣，結果在15分鐘被南區巴西新援射手基哥利先拔頭籌。然而這支上屆王者只落後了10分鐘，便由翼鋒艾華頓右路突破至底線後，窄角度勁射得手扳平。兩軍換邊後持續拉鋸，理文射手保連奴昨仗連番失機後，終在補時8分鐘帶到幸運成分下，在隊友羅沙接應罰球頭槌二傳後，門前加腳彈中敵軍的史提芬彭利拿入網，替理文絕殺南區2：1。

理文驚險搶下首勝，會長李文恩賽後即與主教練曾昭達溝通表達意見，後者受訪時強調只屬普通交流。他又說即使今季大舉增兵，也不能保證勝利手到拿來，「皇家馬德里一樣簽入多名強援，對拉斯彭馬斯也打和1：1，要視乎對手部署和踢法，最緊要是知道自己不足，從中改善」。

傑志末段連失兩球和北區 港足艾華頓退隊補選潘沛軒

同日另一仗，傑志在憑迪美路夫和祖連奴在22和70分鐘建功，領先兩球之下遭均業北區在85和90分鐘，由兩名森巴兵肯迪和舒拉普連入兩球，在北區運動場作客被逼和2：2。港超今午4時上演首周壓軸獨腳戲，由上屆亞軍大埔在大埔運動場迎戰粉墨登場的「升班馬」九龍城。

此外，港足昨晚公布出征斐濟三角賽大軍的兩個調動，剛為理文踢足90分鐘的翼鋒艾華頓和傑志後衛鐘樂安同因傷退隊，補選傑志射手潘沛軒和東方後衛亞歷斯祖。

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