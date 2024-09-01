賴斯爭議下兩黃一紅初嘗被逐 阿仙奴遭白禮頓逼和新季首失分

關窗前借入鋒將史達寧門將尼圖

英超轉會窗昨結束，阿仙奴意外由車路士借入29歲英格蘭國腳鋒將史達寧，並從般尼茅夫借入35歲巴西籍門將尼圖一年。至於未受阿仙奴主帥阿迪達重用的前鋒尼基迪亞，則以3000萬鎊（約3.1億港元）售予水晶宮，翼鋒雷斯尼爾遜亦外借至富咸一年。

阿仙奴昨於英超迎戰白禮頓，於39分鐘由前鋒夏維斯接應翼鋒布卡約沙卡的傳送笠射破網開紀錄，半場領先1：0。惟換邊後戰至49分鐘出現戲劇性一幕，已有黃牌在身的阿仙奴中場迪格蘭賴斯在被吹罰犯規後未回過神來之時，白禮頓後衛祖爾韋特文突然從後踢跌賴斯，主球證卡雲拿治不但未吹罰韋特文，反指賴斯未離球10碼阻韋特文開罰球而向他派出第2黃變1紅逐離場，亦是這名英格蘭國腳生涯首領紅。踢多1人的白禮頓隨後於58分鐘由前鋒祖奧柏度補射入網。最終雙方各一言和，同樣開季2勝1和首失分。

曼聯5.2億簽烏加迪 麥湯米尼投拿玻里

其餘英超昨日焦點轉會則有曼聯以5080萬鎊（約5.2億港元）由法甲的巴黎聖日耳門（PSG）購入23歲烏拉圭國腳中場文路爾烏加迪，並把蘇格蘭國腳中場麥湯米尼以2500萬鎊（約2.6億港元）售予意甲的拿玻里，以及勢將英籍翼鋒查頓辛祖外借至車路士一年。