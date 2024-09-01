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體育

曼聯殘陣迎英超雙紅會 利物浦原陣征奧脫福 新帥史諾致力維穩

【明報專訊】殘奧好睇，有一種獨特的新鮮感；「殘曼」又如何？曼聯的十字軍消息睇到麻木，招兵亦只繼續主打教頭的阿積士舊部，何况今夏6個新援有一半暫時不會候命，起碼今天迎擊宿敵利物浦的英超雙紅會便無緣登場。當然紅軍更是原班人馬出征奧脫福，但換帥後戰術風格的改變明顯，即使未必符合利迷口味，惟可能剛好食住曼聯。

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曼聯夏窗6新兵僅3人今候命

平心而論，曼聯這個轉會窗的交易整體可算中上，尤其最後衝刺引入烏拉圭防中文路爾烏加迪值得期待。可惜他因趕不及註冊，須等到國際賽期後始可披甲，而且紅魔為平衡開支，被迫同時出售親生仔麥湯米尼，曼迷大概難免若有所失。積極瘦身也正是曼聯今次夏窗主調，偏低價甚至免費放走多名後備，包括死線前以先借後賣方式，把辛祖送往車路士，騰出帳目空間補貼貴價新貨。去蕪存菁結果乃如今軍力應付多條戰線頗勉強，考慮到這兩年猶如撞邪的傷兵潮就更不容樂觀。

別的不談，單講暑假第一簽的約路，季前熱身賽不見碰撞便無厘頭腳掌骨折，才十來歲不可能骨質疏鬆吧。倘記憶力正常，該有印象利辛度馬天尼斯曾以相若原因兩度長唞，巧合得過火。話說回來，約路年輕卻相當成熟，待痊癒後如無意外跟馬天尼斯是首選中堅組合，二人皆具備高位壓迫所需的機動力和防守aggressiveness，以及後場推進所需的用球能力，地面與空中守備均能覆蓋。

可是那都是未來之事，現階段領隊坦夏格恐怕尚未確定最佳十一人。明明去季全年抱怨四人防線場場有變，今屆聯賽首兩輪卻俱於末段主動以阿積士子弟兵迪歷特入替Maguire（編按：本報譯哈利馬古尼）；開鑼戰還可說Maguire貌似狀態體能不足又驚受傷，上仗則純屬自製不穩攞嚟衰。紅魔前場同未臻平衡，儘管逼搶組織比去年躍進，惟關鍵除了之前實在太差勁，亦由於Mount（編按：本報譯美臣蒙特）任十號而讓般奴費南迪斯串演假九，等價交換就是欠缺中鋒策應及開路、埋門效率低。

利物浦僅添基艾沙 6號位問題猶在

無論如何，Mount上輪踢了半場又告肌肉負創將倦勤幾場，坦夏格幾乎別無選擇要用舒克斯掛帥，效果難料，合理估計乃紅魔依然主要靠反擊搵食，一如上季坐鎮奧脫福撼紅軍的兩仗。然而此一時彼一時，利物浦的重金屬大開大合隨功勳主帥高普掛冠，接手的Slot（編按：本報譯史諾）致力維穩，不僅顯著降低高普招牌瘋搶強度，亦盡量減少短傳失誤，並調整進攻階段的守將人手結構，為求堵截對手突擊。

紅軍今夏只新增基艾沙一人，屬比較傳統的右翼為鋒線加入變化，但Slot賽前表明除非出現傷員，否則基艾沙此役不會列席。不過利物浦排陣未至於倒模，因應上述戰術方針，箭頭改用祖達，防中則起用Gravenberch（編按：本報譯賴恩格雲貝治），曾被高普改造的麥亞里士打重新推上八號。Gravenberch優點為回防速度高，一旦前場反搶遭突破也能及時補位，惟始終非正宗六號，換言之紅軍罩門一年有餘仍未解決。Slot或許有望擊敗荷蘭同胞坦夏格揚威奧脫福，欲登英超王座卻看來未是時候。

蘇柏高球評（球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。）

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