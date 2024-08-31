麥巴比西甲第3輪再食白果 皇馬僅和拉斯彭馬斯

皇馬開賽僅5分鐘，被主隊翼鋒艾拔圖莫里路殺入禁區攻破大門。「銀河艦隊」之後連番狂攻無功而還，至69分鐘才藉敵衛阿歷斯蘇亞雷斯禁區內犯手球博得12碼，由雲尼斯奧斯操刀扳平，終逼和1：1，繼開鑼戰1：1賽和馬略卡後，今季3戰兩度失分。

今夏從巴黎聖日耳門免費轉投皇馬的法籍星級前鋒基利安麥巴比，自歐超盃「地標」對阿特蘭大首建功後，聯賽開季3場顆粒無收，昨仗9次施射僅2次中龍。主帥安察洛堤未有把責任歸咎個別球員，認為全隊均需改善表現，「我們的比賽節奏太慢，欠缺流動之下，前鋒接應皮球時已被對手緊貼住」。

盧卡古投拿玻里 意乙森多利亞炒派路

意甲方面，拿玻里前晚公布車路士前鋒盧卡古正式來投，據報轉會費3000萬歐元（約2.59億港元）、簽約3年。這名比利時隊射手將繼2019至21年在國際米蘭後，再次與目前擔任拿玻里主帥的干地共事，干地已表明希望在明晨迎戰帕爾馬中派遣他上陣。另外，意乙球隊森多利亞前晚宣布解僱僅執教了1季的主帥派路，該隊今季在意乙開季3戰取1和2負未響勝鼓。