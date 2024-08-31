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體育

摩帥領費軍倒戈曼聯 菲慈佔天樂士哥阿積士入正賽

【明報專訊】歐霸及歐洲協會聯賽昨晚舉行抽籤儀式，賽制亦採用與歐聯相同的「瑞士制聯賽」模式。其中同樣被編於第一檔次的曼聯和熱刺，前者需作客對陣再次倒戈的葡萄牙籍名帥摩連奴執教的費倫巴治；後者則會作客惡鬥另一支土耳其勁旅的加拉塔沙雷。

熱刺遇羅馬加拉塔沙雷

車路士歐協聯驚險晉級

新季歐霸及歐協聯仿效歐聯一樣，改以「瑞士制聯賽」模式抽籤。歐霸有4個檔次各9隊，每隊需踢主、客比賽各4場；歐協聯則有6個檔次各6隊，每隊需踢主、客比賽各3場。曼聯需面對波圖、費倫巴治等球隊，後者除了主帥摩連奴外，上季效力「紅魔」的摩洛哥籍中場蘇夫恩岩拉伯特昨落實外借加盟，亦將會倒戈。另一英超代表的熱刺，需迎戰羅馬、加拉塔沙雷和賀芬咸等。車路士雖在歐協聯附加賽兩回合總計僅以3：2險勝，但驚險晉級正賽後籤運不俗，當中僅需遠征哈薩克的艾斯坦拿。

賽事方面，持有香港身分證的21歲華裔小將菲慈佔天樂在歐霸附加賽次回合為阿積士先開紀錄下，終以3：0大勝，兩回合計以7：1淘汰波蘭的積基朗尼亞。而費倫天拿雖在歐協聯附加賽次回合有兩球員先後被逐，與匈牙利的普斯卡斯學院總計打成4：4，但戰至互射12碼，憑今夏以自由身加盟的西班牙籍門將迪基亞在第4輪撲出關鍵球，助球隊以5：4躋身正賽。

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