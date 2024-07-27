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體育

歐聯新制抽籤 衍生多場大戰 皇馬惡鬥利物浦多蒙特 拜仁硬碰PSG巴塞

【明報專訊】新一季歐聯昨採用新的「瑞士制聯賽」的模式抽籤，放棄昔日「抽波仔」方法，改以嶄新的電腦程式編排，惟過程頗為複雜，結果不乏重量級球隊交鋒，重頭戲有衛冕之師皇家馬德里作客利物浦外，還與客軍多蒙特合演上季決賽翻版，至於拜仁慕尼黑亦需迎戰巴黎聖日耳門（PSG）及征戰巴塞隆拿。

今季歐聯36隊分為4個檔次，每檔次9隊，但摒棄傳統的分組賽賽制，改以「瑞士制聯賽」模式抽籤，而每隊需踢8場，分別是主、客比賽各4場，對手是各檔次中的兩支球隊，結果14屆冠軍皇家馬德里除了與多蒙特及利物浦狹路相逢外，還要惡鬥意甲球隊AC米蘭和阿特蘭大。

利雲度夫斯基倒戈拜仁多蒙特

利物浦同時也需出征AC米蘭及迎戰利華古遜，代表球員時代效力「紅軍」的「藥廠」教練沙比阿朗素，將會首次返回晏菲路倒戈。紅軍新帥史諾說：「球迷會把很多注意力放在利物浦主場對皇馬的比賽上，這是理所當然的，因為對方是多屆冠軍，但己隊的其他對手也實力雄厚，令我們必須認真對待每一仗。」

至於前屆盟主曼城的對手有今夏大肆擴軍的祖雲達斯、國際米蘭和PSG；進入「後基利安麥巴比」時代的PSG的主要對手尚有阿仙奴、馬德里體育會及拜仁慕尼黑，而後者亦需激戰巴塞隆拿，巴塞同時需硬碰多蒙特，意味箭頭羅拔利雲度夫斯基將連續倒戈拜仁及「蜂兵」。PSG會長艾基拉菲無懼任何對手，「歐聯是世上最好的比賽，世上最好的球隊都會參加。新賽制令比賽更加艱難，但這正是我們喜歡的」。

總獎金增約25% 冠軍取7.4億

賽制方面，每隊完成首8仗後，排名前八者晉身16強，第9至24名的需透過兩回合附加賽，以爭奪餘下的8個席位，至於第25名或之後的則被淘汰，而且不像以往般可轉戰歐霸。值得提及的是，今屆歐聯總獎金增加約25%，達到近25億歐元（約216億港元），其中冠軍可得逾8600萬歐元（約7.4億港元）。

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