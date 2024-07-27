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2024年8月31日星期六
陳睿琳摘銀 奪港隊巴黎殘奧首牌 女子100蝶破亞洲紀錄 「證明努力有成果」
東方贈流浪兩蛋 港超旗開得勝 馬希偉獻傳射 港足新帥韋斯活成座上客
李卓耀韓羽賽挫世一石宇奇闖4強
全勝之師對撼 阿仙奴迎白禮頓前折新兵馬連奴
體壇快訊：吳君浩世青賽200米闖決賽
SAT周六體育直播賽程
歐聯新制抽籤 衍生多場大戰 皇馬惡鬥利物浦多蒙特 拜仁硬碰PSG巴塞
摩帥領費軍倒戈曼聯 菲慈佔天樂士哥阿積士入正賽
麥巴比西甲第3輪再食白果 皇馬僅和拉斯彭馬斯
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【明報專訊】（請看附圖）
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