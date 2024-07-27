體壇快訊：吳君浩世青賽200米闖決賽

金牛中立場先取長沙

全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽4強昨晚開打，香港金牛在首戰面對長沙灣田勇勝因場地問題，移師深圳福田區體育公園體育館的第三方中立場閉門作賽。金牛最終以102：78大勝長沙，五場三勝制下領先場數1：0，明晚7時半的第2戰重返修頓室內場出擊。

英退役隊長入港教練團

中國香港欖球總會昨宣布，今夏退役的前英國七人欖球隊隊長羅比費格遜加入港隊教練團，並於兩周前抵參與港隊訓練，協助女隊主帥魏翊軍準備下周六展開的亞洲七欖系列賽韓國站。

艾卡拉斯美網爆冷出局

美國網球公開賽前屆男單冠軍卡路士艾卡拉斯，昨在次圈爆冷以盤數0：3負荷籍的雲迪沙斯曹普，但史拿及丹尼麥維迪夫等均晉級。女單方面，一姐施維雅達、彭古拉、柏奧莉妮及禾絲妮雅琪闖第3圈，但大坂直美次圈止步，雷芭堅娜因傷退賽。Now TV續播未來3季英超

Now TV昨宣布續奪得未來3季的英超獨家轉播權，連續15年為香港觀眾提供轉播。Now TV在2024／25至2027／28年賽季，將直播每季全部380場的英超賽事，並讓球迷透過機頂盒、智能電視、手機或平板電腦收看所有賽事直播。

傑志女足今爭亞冠外首名

正於不丹出戰女子亞冠盃外圍賽D組的傑志女足，今晚8時將在出線關鍵戰撼伊朗代表巴姆卡頓。兩軍首戰均以1球擊敗東道主球隊皇家廷普學院，惟以1：0小勝的傑志女足因總得球不及以2：1勝出的巴軍，今仗須贏波才可首名出線正賽。