全勝之師對撼 阿仙奴迎白禮頓前折新兵馬連奴

阿仙奴英超兩戰不失球下連挫狼隊和阿士東維拉，但阿迪達昨接到米基爾馬連奴肩膀受傷的壞消息，「他看來要避戰數周。他練習時跌倒及被隊友踩傷，可能是骨折，實在不幸」。與該名28歲西班牙國腳一起無緣對白禮頓的隊友尚有後衛富安健洋、基蘭泰亞尼及前鋒加比爾捷西斯。另由於門將蘭斯達爾昨以2500萬鎊（約2.56億港元）轉會費修咸頓，故「兵工廠」勢需從般尼茅夫借用龍門尼圖。

白禮頓在英超連勝愛華頓和曼聯後，周中又在英格蘭聯賽盃大勝卡維尼晉級，總計3戰入9球只失1球，似是今夏斥資2億鎊（約20.5億港元）收購8名新兵的成果，31歲的新帥靴斯拿則說：「阿仙奴是當今其中一支最佳球隊。他們弱點不多，但我們會爭取凱旋，因這是一支具潛質的球隊。」

曼城勢挫韋斯咸保領導地位

同日亦兩連勝的衛冕之師曼城力求作客挫韋斯咸以保持領前地位，並有33歲中場奇雲迪布尼昨再被納入比利時隊大軍以備戰下月初的歐洲國家聯賽，粉碎退出國際賽的謠言。此外，兩連敗的榜末球隊愛華頓昨有前鋒馬奧比借至馬賽；狼隊則已與水晶宮的門將森莊士東簽約4年。