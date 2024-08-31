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體育

東方贈流浪兩蛋 港超旗開得勝 馬希偉獻傳射 港足新帥韋斯活成座上客

【明報專訊】新季港超昨晚在旺角大球場上演開鑼戰，獲2010名球迷入場。東方在20歲港足翼鋒新星馬希偉傳射居功下，以2：0輕取流浪打響頭炮。港足新任主教練韋斯活昨仗亦成座上客，途經觀眾席時獲球迷鼓掌歡迎。

巴杜姆射入重返港超首球

東方昨仗5分鐘由上季榮膺港足明星選舉最佳青年球員的馬希偉，在前場截得皮球後於禁區頂妙射先拔頭籌。此戰倒戈的東方中場林衍廷，18分鐘因剷跌舊東家前鋒曉高被罰黃牌。東方之後雖一度被流浪反佔上風，但32分鐘再靠馬希偉交出助攻，造就巴杜姆射入重返港超的第一球，半場領先2：0。

流浪59分鐘由門將陳冠燊入替烏克蘭籍的奧力斯，釋放外援名額換入日援中場岡本玲仁加強攻力。流浪換邊後攻勢較東方入肉，其中曉高三番在禁區外施射，皆無功而還。東方終維持兩球勝果，新球季有好開始。

馬希偉賽後當選此戰最佳球員（MOM），惟他賽後透露季前表現未如理想，慶幸續獲教練團信任給予機會，「季初心態未『返翻嚟』，被教練提醒不能太放鬆，要抹去上季的成就。很開心此仗能交出表現。今季隊內競爭比上季更大，希望能保持上季的發揮，甚至更好，讓教練團看見」。東方主帥盧比度則對麾下下半場的表現下滑稍為擔憂，並稱球隊未被對手攻破大門是「有點幸運」。

理文衛冕首擊征南區

換血傑志訪北區

港超今續演兩仗，衛冕之師理文下午4時首擊作客香港仔運動場對陣冠忠南區；今季陣容換血的傑志，同一時間則作客北區運動場鬥均業北區。

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