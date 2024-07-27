陳睿琳摘銀 奪港隊巴黎殘奧首牌 女子100蝶破亞洲紀錄 「證明努力有成果」

去年在杭州亞殘運獨攬2金3銀的20歲港隊女飛魚陳睿琳，雖在決賽首50米暫列第3，但及後發力壓過俄籍選手莎芭蓮娜，最終以破亞洲紀錄時間的1分03.70秒摘下銀牌，為港隊拿下巴黎殘奧首面獎牌。而英國隊好手馬絲姬則以破世界紀錄的1分03.00秒奪金。

陳浩源羽毛球男單首戰輕勝

年僅20歲的陳睿琳賽後接受電視台訪問時感開心道：「雖然差一段距離才拿到金牌，但覺得自己盡了最大努力，來到巴黎要享受比賽，做到最好。」她亦認為昨仗表現已對自己有所交代，「頭75米已經游得很好，最後已用盡了最大力氣觸池，現在證明努力是有成果的」，她其後到頒獎台時情緒亦變得激動。

另14歲「小飛魚」吳卓恩昨出戰女子SM6級200米混合泳初賽，亦游出3分12.95秒破個人最佳成績（PB）下獲小組第3，以總排名第5晉級決賽。至於早前透露今屆巴黎殘奧將會是他個人「最後探戈」、上屆東京殘奧摘銅的39歲陳浩源，昨亦出戰輪椅羽毛球男子單打WH2級的首場分組賽，面對智利隊球手艾蘭古斯未受考驗下，以直落兩局21：10、21：8敲響勝鼓。

張沅硬地滾球三連捷晉8強

硬地滾球方面，「六朝元老」梁育榮雖在硬地滾球男子BC4級個人賽首場分組賽以8：1大勝巴西隊選手哥斯達，但在次戰對陣國家隊的鄭遠森以2：3反負對手，會在今午最後一場小組賽關鍵戰，與日本隊球手內田峻介爭奪8強出線席位。第3次征奧的何宛淇在女子BC3級個人賽分組賽獲兩連勝；殘奧新丁的張沅則在女子BC4級個人賽分組賽三連捷，以首名晉8強。

至於國家隊的蔣裕燕在女子S6級50米自由泳，以破PB的32.59秒奪金；另一女將陳懿亦在S10級50米自由泳游出27.10秒，刷新世界紀錄封后。此外，周霞在女子T35級100米短跑跑出13.58秒，力壓隊友郭芊芊下成功衛冕金牌，為國家隊包辦金、銀牌。

（巴黎殘奧）