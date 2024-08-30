明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：卡斯利英軍首點兵選4新丁

【明報專訊】英格蘭隊新任暫代主帥卡斯利昨晚首點兵26將，備戰下月初先作客愛爾蘭隊後主場迎戰芬蘭隊的兩場歐洲國家聯賽B2組賽事，當中包括車路士前鋒馬度基等4名新兵。撇除傷兵祖迪比寧咸及後衛勞基梳爾，被棄用包括右閘基爾獲加和前鋒艾雲東尼在內的6名今夏出席歐洲國家盃球員。

里爾闖歐聯正賽

歐聯附加賽昨晨續演，里爾雖在次回合以1：2不敵捷克球隊的布拉格斯拉維亞，但總回合以3：2勝出，與來自克羅地亞的薩格勒布戴拿模、塞爾維亞的貝爾格萊德紅星及斯洛伐克的施洛雲，一同晉級正賽，並確認36支新賽季入圍歐聯分組賽的球隊。

利華古遜晉德盃次圈

衛冕之師利華古遜昨晨在德國盃首圈，憑鋒將莊拿斯荷夫曼一箭定江山，作客以1：0擊敗地區聯賽球隊的卡爾斯耶拿躋身次圈。另馬德里體育會在西甲次輪主場與愛斯賓奴悶和0：0，而有前鋒奧耶沙巴爾領直紅被逐的皇家蘇斯達，則在主場以1：2反負艾拉維斯。

港隊獅城太極拳賽奪11金

第4屆世界太極拳錦標賽日前在新加坡落幕，港隊派出16名運動員參賽，終獲11金7銀2銅佳績，其中男將梁溢昇在新楊式太極劍、42式太極拳及42式太極劍均獲金牌，榮膺「三冠王」，同時在表演項目上，港隊亦取得10個一等獎、10個二等獎及4個三等獎。

上 / 下一篇新聞