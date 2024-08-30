體壇快訊：卡斯利英軍首點兵選4新丁

里爾闖歐聯正賽

歐聯附加賽昨晨續演，里爾雖在次回合以1：2不敵捷克球隊的布拉格斯拉維亞，但總回合以3：2勝出，與來自克羅地亞的薩格勒布戴拿模、塞爾維亞的貝爾格萊德紅星及斯洛伐克的施洛雲，一同晉級正賽，並確認36支新賽季入圍歐聯分組賽的球隊。

利華古遜晉德盃次圈

衛冕之師利華古遜昨晨在德國盃首圈，憑鋒將莊拿斯荷夫曼一箭定江山，作客以1：0擊敗地區聯賽球隊的卡爾斯耶拿躋身次圈。另馬德里體育會在西甲次輪主場與愛斯賓奴悶和0：0，而有前鋒奧耶沙巴爾領直紅被逐的皇家蘇斯達，則在主場以1：2反負艾拉維斯。

港隊獅城太極拳賽奪11金

第4屆世界太極拳錦標賽日前在新加坡落幕，港隊派出16名運動員參賽，終獲11金7銀2銅佳績，其中男將梁溢昇在新楊式太極劍、42式太極拳及42式太極劍均獲金牌，榮膺「三冠王」，同時在表演項目上，港隊亦取得10個一等獎、10個二等獎及4個三等獎。