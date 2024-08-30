東拿利復出率喜鵲焚林 自稱像新兵 韋斯咸小勝將鬥利物浦

辛度東拿利綽號「新派路」，去年7月由AC米蘭過檔紐卡素，卻在3個月後涉違規賭波罪成，被判停賽10個月。24歲的他至昨晨復出，並在開賽不久即於中後場策動攻勢，最後由中場拍檔祖爾韋洛克在18秒便補射得手領前上半場。50分鐘，森林藉攻擊手祖達施華勁射得手扳平。61分鐘，東拿利與中場米基爾阿米朗及後衛捷比亞被換出。兩軍終各一言和完場，「喜鵲」及後以互射12碼4：3勝出。東拿利賽後特意走到場邊，與手持意大利國旗的喜鵲球迷擁抱，其後這名上季只為喜鵲上陣12次入1球的球星說：「上季經歷是痛苦的。我現在像是一名新兵，這是一支頂級球隊。」領隊艾迪賀維亦表示，「我們有一名頂級球員回歸」。喜鵲將在英聯盃第3圈再出征英乙球隊 AFC溫布頓，後者主場與英超「升班馬」葉士域治打和2：2後，以互射12碼4：2報捷。

曼市雙雄阿仙奴第3圈遇次級球隊

另外，韋斯咸憑中場查洛保雲在88分鐘一箭定江山，主場1：0險勝般尼茅夫，晉第3圈作客利物浦勢成硬仗，理由是「鎚仔幫」過去8季9訪晏菲路全敗。其他抽籤方面有曼城對英冠的屈福特、阿仙奴對英甲的保頓及曼聯對英甲的班士利等。

紐尼斯美洲盃暴行國際賽停5場

此外，「紅軍」的烏拉圭國腳鋒將達雲紐尼斯，因今夏美洲國家盃4強負哥倫比亞隊後，與隊友為保護家人在看台與敵軍球迷大打出手，結果被罰國際賽停賽5場，隊友熱刺中場賓坦古亞則停4場，而朗奴阿拿奧祖、馬泰斯奧利華拉和荷西基文尼斯各停賽3場。另外，代表北愛爾蘭隊出賽107次的36歲「紅魔」守將莊尼伊雲斯宣布退出國際賽。