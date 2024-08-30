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體育

東方旺角場迎流浪掀港超戰幔 同打青春班招牌 盧比度籲小將持續努力

【明報專訊】東方vs.標準流浪 晚上20：00 旺角大球場 票價：$80／40

新一季港超今晚開戰，上屆季軍兼足總盃盟主的東方，晚上8時在旺角大球場硬碰上季賽馬會菁英盃冠軍標準流浪。兩軍今季同樣打着「青春班」招牌，冀以年輕球員的活力衝佳績。

東方以上季足總盃冠軍身分取得今季亞冠盃2（ACL2）資格，兼顧本地和亞洲賽戰線下陣容未有大變更，至今僅簽入流浪港足中場林衍廷，以及有後衛亞歷斯祖和前鋒巴杜姆回巢；其中林衍廷本因上季累積10面黃牌須跨季停賽，但以罰款代替刑期後料可如常倒戈兼「地標」。

東方近季重用本地小將，先後提拔馬希偉、吳宇曦等青訓產品立足港超舞台。惟主教練盧比度提醒年輕球員不要把機會看成理所當然，需要持續努力證明自己的價值。對於此戰對手流浪，他坦言對手新季變化頗大，未知實力如何下，估計是一場硬仗，「他們換了不少球員，教練也變了，新外援能力是未知之數，流浪總是一個難搞的對手」。

巴貝利四領流浪 首戰目標贏波

上季排第6的流浪，新季失去進攻主力伊巴謙及神田夢實等，新班底平均年齡僅約24歲，球隊管理層同經歷變動。第四度掌帥的港足名宿巴貝利認為，首戰對陣具一定水平的東方，對流浪而言是好事，「這場艱辛比賽能夠知悉球隊水平，今場目標是取勝」。

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