巴黎殘奧揭幕 提倡創意包容 移師香榭麗舍大道舉行 港隊第65隊進場

以「創意、包容」為主題開幕禮由東道主的法國隊男泳將迪奧古連任主角的預錄影片展開。及後開幕禮由法國總統馬克龍及國際殘疾人奧委會（IPC）主席安祖柏辛斯握手示意後開始，並率先由藝術家Chilly Gonzales演奏鋼琴曲引領140名代表「嚴謹社會」的舞者及16名代表「創意」的殘疾舞者共演，表達從不和諧走向和諧的「包容」主題。

國家隊284將出戰19大項

169個代表團緊接以法文字母排序形式列隊進場前往協和廣場，首支隊伍為阿富汗代表團而非傳統的希臘代表團。由舉重男將齊勇凱及輪椅劍擊女將辜海燕「擔大旗」的國家隊排第31隊進場，今屆共284名運動員參戰19個大項。至於港隊由羽毛球男將陳浩源及乒乓球女將王婷莛擔任持旗手領銜排第65隊進場，今屆港隊共派出69人代表團，包括23名運動員出戰8個大項。東道主法國代表團則壓軸進場。

然後現場進行升旗儀式及奏起法國國歌，巴黎奧組委主席埃斯坦古及IPC主席安祖柏辛斯，在協和廣場以革命為題材下致辭。來到尾聲，早前巴黎奧運男子50米自由泳摘銅的法國隊健全男泳將科蘭特馬諾度率先手持聖火登場，聖火最後由5名法國殘奧選手古亞高、姬達、拉美奧特、漢昆特及艾洛蒂洛蘭迪共同點燃連接大型熱氣球的火炬台，與巴黎奧運一樣見證熱氣球升起。

陳睿琳100米蝶次名晉決賽

港隊首日賽事方面，女泳將陳睿琳與張可盈昨出戰女子S14級100米蝶泳初賽，兩人雖同樣被編入第一組，但陳睿琳游出1分04.32秒獲小組首名，以總排名第2晉級決賽；張可盈則以1分10.95秒得小組第6，以總排名第10名無緣晉級。至於硬地滾球項目，首度征奧的張沅在女子BC4級個人賽首輪小組賽，以6：2擊敗國家隊好手林細妹，旗開得勝；至於另一代表謝德樺，在男子BC3級首輪分組賽，則以4：6不敵波蘭隊星將伊斯克斯基Damian Iskrzycki。

朱文佳吳卓恩梁育榮今分途爭佳績

此外，上屆東京殘奧摘銀的朱文佳，將在今晚出戰羽毛球男子SH6級短肢組第2場分組賽；年僅14歲的「小飛魚」吳卓恩亦將在今午出戰女子SH6級200米混合泳初賽；「六朝元老」梁育榮、龍子健、謝德樺、張沅、何宛淇及楊曉林，則在硬地滾球個人賽分組賽分途出擊。

（巴黎殘奧）