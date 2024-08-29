23殘奧港將分途爭佳績 朱文佳梁育榮陳睿琳今領銜亮相

【明報專訊】巴黎殘疾人奧運會今晨隨住超過180個國家或地區代表團從香榭麗舍大道步入協和廣場後正式揭幕。中國香港代表團今屆23名運動員分途出戰8個項目，其中上屆羽毛球男子SH6級短肢組銀牌的世界一哥朱文佳將於今午率先上陣力爭個人首面殘奧金牌。而今屆獎牌希望還包括硬地滾球「五朝元老」梁育榮、游泳女飛魚陳睿琳、「七金劍后」余翠怡，乒乓球女將王婷莛，以及最後探戈另一羽毛球星將陳浩源等。
港隊今屆23人分途出戰的8個項目中，羽毛球、硬地滾球、游泳、輪椅劍擊及乒乓球均被外界視為「奪牌希望」。上屆羽毛球男子SH6級短肢組銀牌的「世一」朱文佳，預計於香港時間明晨零時披甲上陣，出戰A組首輪賽事，面對英國隊的基斯頓古斯（Krysten Coombs）。這名34歲港將尚欠奧運金牌便可達成生涯大滿貫成就。
此外，39歲的「五朝元老」梁育榮此前在殘奧累積3金2銀1銅，今屆他將再次雙線作戰，在男子BC4個人賽兼雙人賽皆有獎牌前景，而他首仗將在今晚11時出戰個人小組賽。至於第2次出征殘奧的21歲飛魚陳睿琳在個人項目方面將出戰S14、SB14、SM14級別的女子200米自由泳及混合泳、100米蝶、背、蛙泳及自由泳接力。於去年杭州亞殘運女子S14級100蝶破大會紀錄封后的她，將力爭彌補上屆在同項目與頒獎台失之交臂的遺憾。
殘奧委會放寬准現五環紋身
美泳將歡迎 「彰顯運動員經歷」
國際殘奧委會（IPC）早前曾宣布今屆巴黎殘奧運動員禁止在比賽場合展示「奧運五環」紋身展示，引起外界爭議。結果IPC昨決定「順應民意」，日前透過發言人Craig Spence以電郵方式宣布將解除禁令，但未透露解禁原因。兩屆殘奧游泳金牌得主的美籍男將加西亞杜遜（Rudy Garcia-Tolson）回應指：「用我們身上的標誌（紋身）彰顯我們作為運動員的經歷和生涯，這對我們很多人來說很重要。」