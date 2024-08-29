23殘奧港將分途爭佳績 朱文佳梁育榮陳睿琳今領銜亮相

港隊今屆23人分途出戰的8個項目中，羽毛球、硬地滾球、游泳、輪椅劍擊及乒乓球均被外界視為「奪牌希望」。上屆羽毛球男子SH6級短肢組銀牌的「世一」朱文佳，預計於香港時間明晨零時披甲上陣，出戰A組首輪賽事，面對英國隊的基斯頓古斯（Krysten Coombs）。這名34歲港將尚欠奧運金牌便可達成生涯大滿貫成就。

此外，39歲的「五朝元老」梁育榮此前在殘奧累積3金2銀1銅，今屆他將再次雙線作戰，在男子BC4個人賽兼雙人賽皆有獎牌前景，而他首仗將在今晚11時出戰個人小組賽。至於第2次出征殘奧的21歲飛魚陳睿琳在個人項目方面將出戰S14、SB14、SM14級別的女子200米自由泳及混合泳、100米蝶、背、蛙泳及自由泳接力。於去年杭州亞殘運女子S14級100蝶破大會紀錄封后的她，將力爭彌補上屆在同項目與頒獎台失之交臂的遺憾。

殘奧委會放寬准現五環紋身

美泳將歡迎 「彰顯運動員經歷」

國際殘奧委會（IPC）早前曾宣布今屆巴黎殘奧運動員禁止在比賽場合展示「奧運五環」紋身展示，引起外界爭議。結果IPC昨決定「順應民意」，日前透過發言人Craig Spence以電郵方式宣布將解除禁令，但未透露解禁原因。兩屆殘奧游泳金牌得主的美籍男將加西亞杜遜（Rudy Garcia-Tolson）回應指：「用我們身上的標誌（紋身）彰顯我們作為運動員的經歷和生涯，這對我們很多人來說很重要。」