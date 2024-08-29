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體育
2024年8月29日星期四
英籍阿富汗前帥韋斯活掌港足 隨隊征斐濟三角賽 盼踢法進取「娛樂球迷」
霍啟山信新帥具經驗 料磨合需時
傑志女子亞冠外旗開得勝
西班牙國腳馬連奴投廠 轉會費逾3億簽約4年
奧莫地標奠勝 巴塞西甲三連捷
黃澤林世界排名躍升149再創新高
力退世十奧斯達賓高 大坂美網首圈過關
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23殘奧港將分途爭佳績 朱文佳梁育榮陳睿琳今領銜亮相
盧善恩爆冷挫山口茜 韓國羽賽闖次圈
體壇快訊：郭俊廷陳一樂世青百米初賽止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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英籍阿富汗前帥韋斯活掌港足 隨隊征斐濟三角賽 盼踢法進取「娛樂球迷」
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