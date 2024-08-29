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體育

英籍阿富汗前帥韋斯活掌港足 隨隊征斐濟三角賽 盼踢法進取「娛樂球迷」

【明報專訊】香港足球代表隊主教練職位懸空近3個月後，中國香港足球總會昨落實由英籍教頭韋斯活（Ashley Westwood）接過帥印，下周隨隊出征斐濟三角賽。簽約兩年的韋斯活執教生涯大部分時間紮根亞洲，曾在印度及馬來西亞球會執教，去年11月至今年6月則率領阿富汗隊出戰世界盃亞洲區外圍賽。他表示領軍風格將是「盡量在前場踢波、娛樂球迷及爭取贏波」。

足總昨舉行新賽季發布會，並在尾聲公布委任47歲的韋斯活為新任港足主教練。他隨即現身並接過足總主席霍啟山頒贈的港足球衣。韋斯活提到任內目標是為球隊攀升世界排名（現時排159位），以及力爭連續兩屆殺入亞洲盃決賽周。他接掌後的首要任務，是隨隊下月2至9日出戰斐濟三角賽。他稱自己並無參與挑選大軍，到時會從旁協助助教盧斯爾為主，「如果盧斯爾想的話我也會給予意見，但自己僅退居二線，（三角賽）是一個難得的機會，讓我在隊內學習」。

球員生涯踢後衛 曼聯青年軍出道

球員生涯司職後衛的韋斯活在曼聯青年軍出道，2012年在低組別球會基特寧（Kettering Town）以球員兼教練身分初掌教鞭，同年掛靴後曾加入黑池和布力般流浪教練團。他2013年7月轉到當時新成立的印度球會班加羅爾首度「坐正」主帥，2013至16年期間兩度奪得印度職業聯賽（I-League）冠軍；他2016至17年曾轉教馬來西亞超聯的檳城，之後重返印度發展。

韋斯活去年11月接過阿富汗國家隊帥印，領軍征戰6場世界盃亞洲區外圍賽次圈A組，面對卡塔爾、科威特和印度隊，錄得1勝2和3負敬陪末席。他原定與阿富汗足總簽約一年至本年11月屆滿，惟當地傳媒近日指他因不滿未依時支薪而終止合約。他昨被問到與阿富汗足總之間的糾紛，澄清與阿富汗非不歡而散，「我跟所有（阿富汗隊）球員都有很好的關係，明白他們知悉（我）離隊消息會感到不安，但認為這就是足球，事情變化很快」。

性格火爆 屢次大罵球證致停賽

不過，韋斯活在球場內外也曾數次捲入爭議；外媒形容他性格甚為火爆，執教班加羅爾期間曾兩度涉怒罵球證，各被罰停賽4場。他在2017年任教檳城時亦因與第4球證爭執，再被罰禁賽4仗。而他2010年尚未掛靴時，曾駕車衝紅燈兼疑與執法警員發生肢體碰撞，終承認衝紅燈控罪，被判80小時社會服務令和停牌一年。

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