堤安姆美網首圈止步 季後退役告別大滿貫 稱職業生涯無憾

現年30歲的堤安姆曾在4年前的美國公開賽決賽以盤數3：2反勝德國籍好手阿歷山大薩維利夫，不單成為首個贏得大滿貫賽事的「90後」男單球手，其世界排名亦曾在2020年3月一度攀升至第3名，為奧地利網球史上最佳球手之一。惟他翌年起受手腕傷勢困擾，戰績亦隨之滑落。

儘管堤安姆昨仗重返其成名地，但他在首圈面對13號種子的主場球手舒爾頓仍顯得有心無力，最終直落3盤4：6、2：6、2：6落敗，正式告別其征戰大滿貫之旅。堤安姆賽後未有表現失望，反而表現輕鬆道：「過去幾年對我而言，簡直稱得上是一場災難，尤其是我一直都未能重拾自己比賽時的最佳狀態。不過自從我在3月宣布退役事宜後，我真的有如釋重負的感覺。傷患的確影響了我，但我認為自己的職業生涯已稱得上無憾了」。

佐高域輕取摩爾多瓦球手

國手商竣程鄭欽文齊過關

至於首日其他焦點賽果，力爭贏得個人第25座大滿貫的塞爾維亞籍名將佐高域，首圈面對摩爾多瓦球手艾博未受考驗下，以直落3盤6：2、6：2、6：4取勝輕鬆過關。而年僅19歲的男單國手新星商竣程，則苦戰5盤下以盤數3：2淘汰哈薩克籍27號種子布歷克，職業生涯首度征戰成人組美網即打入次圈。

此外，贏得巴黎奧運女單金牌的國家隊一姐鄭欽文，首圈對主場球手安妮絲莫娃就要打足2小時20分鐘，方克服先失一盤4：6的劣勢，連贏6：4及6：2反勝晉級。