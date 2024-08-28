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2024年8月28日星期三
巴黎殘奧明晨揭幕 開幕禮移師市內地標 港將就緒瞄準獎牌
七金劍后余翠怡啟程 盼大皇宮再成港隊福地
三獅名宿齊悼艾歷臣 碧咸讚「真正紳士」
曼聯勢4億簽烏加迪 簡斯路料轉戰沙特
傑志女子亞冠外首戰 傅昭文興奮又緊張
體壇快訊：金牛NBL 4強首戰失主場
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堤安姆美網首圈止步 季後退役告別大滿貫 稱職業生涯無憾
陳延澤資格賽兩連勝 闖韓國羽賽正賽
國家隊組合伊館揚威亞洲快棋團體賽
同仗代表兩隊上陣 紅襪捕手寫MLB歷史
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【明報專訊】（請看附圖）
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