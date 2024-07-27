體壇快訊：金牛NBL 4強首戰失主場

34歲施捷斯尼退役

曾效力阿仙奴及羅馬、今夏與意甲班霸祖雲達斯約滿後自由身的34歲波蘭國腳門將施捷斯尼，昨宣布掛靴，結束15年職業球員生涯。另外，祖雲達斯昨於意甲次輪作客3：0輕取維羅納，開季兩戰全勝兼不失球下暫居榜首。至於由西班牙籍名宿法比加斯領軍的科木，昨以1：1逼和卡利亞里取升班後首分。

港將領亞洲隊揚威挑戰賽

第2屆盈豐國際高爾夫球挑戰賽日前於新加坡高爾夫球俱樂部煞科，港將劉弦及李中堯伙拍其他隊友組成的亞洲代表隊面對歐洲代表隊。亞洲隊在四人兩球賽、四球賽及男、女單打均獲勝，最終以184分力壓取得104分的歐洲隊奪冠，其中港隊新星劉弦更獲膺全場最有價值球員（MVP）。

利華古遜展德盃衛冕路

利華古遜明晨迎來德國盃衛冕路首擊，首圈作客第4級別聯賽的卡爾斯耶拿。今屆陣容變動不大的「藥廠」，據報有意在轉會窗關閉前借用21歲利物浦中場泰萊摩頓，但將面對另一德甲球會RB萊比錫競爭。