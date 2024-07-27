明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：金牛NBL 4強首戰失主場

【明報專訊】香港金牛昨公布，原定本周五晚上於灣仔修頓室內場館舉行的全國男籃聯賽（NBL）季後賽4強主場迎戰長沙灣田勇勝首戰，因原定場地未能使用的同時，亦未能租用本港其他合適場館，須改於深圳福田區體育公園體育館的中立場閉門作賽，但球迷仍可透過該會的官方YouTube頻道收看直播。

34歲施捷斯尼退役

曾效力阿仙奴及羅馬、今夏與意甲班霸祖雲達斯約滿後自由身的34歲波蘭國腳門將施捷斯尼，昨宣布掛靴，結束15年職業球員生涯。另外，祖雲達斯昨於意甲次輪作客3：0輕取維羅納，開季兩戰全勝兼不失球下暫居榜首。至於由西班牙籍名宿法比加斯領軍的科木，昨以1：1逼和卡利亞里取升班後首分。

港將領亞洲隊揚威挑戰賽

第2屆盈豐國際高爾夫球挑戰賽日前於新加坡高爾夫球俱樂部煞科，港將劉弦及李中堯伙拍其他隊友組成的亞洲代表隊面對歐洲代表隊。亞洲隊在四人兩球賽、四球賽及男、女單打均獲勝，最終以184分力壓取得104分的歐洲隊奪冠，其中港隊新星劉弦更獲膺全場最有價值球員（MVP）。

利華古遜展德盃衛冕路

利華古遜明晨迎來德國盃衛冕路首擊，首圈作客第4級別聯賽的卡爾斯耶拿。今屆陣容變動不大的「藥廠」，據報有意在轉會窗關閉前借用21歲利物浦中場泰萊摩頓，但將面對另一德甲球會RB萊比錫競爭。

上 / 下一篇新聞