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體育

曼聯勢4億簽烏加迪 簡斯路料轉戰沙特

【明報專訊】據英國廣播公司（BBC）報道，英超曼市雙雄將在日內再有轉會操作，其中曼聯已同意以5000萬歐元（約4.4億港元）由法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）簽入23歲烏拉圭國腳中場文路爾烏加迪。至於曼城則同意以2500萬歐元（約2.2億港元）將後衛祖奧簡斯路售予沙特聯球會希拉爾。

曼聯今夏積極換血，轉會淨支出已高達9840萬歐元（約11.6億港元），不過在轉會窗下周日關閉前，據報會方已同意再擲5000萬歐元由PSG購入新晉烏拉圭國腳中場烏加迪，勢成「紅魔」今夏第5簽。

反觀曼聯同市死敵曼城昨則據報已同意放售陣中不受重用的葡萄牙國腳右閘祖奧簡斯路予沙特豪門希拉爾，作價2500萬歐元，若成事意味「藍月」今夏轉會市場淨收入將達1.16億歐元（約10億港元）。

C朗有意在艾納斯掛靴

退役選項排除轉執教鞭

另外，現效力沙特聯勁旅艾納斯的39歲葡萄牙籍球星基斯坦奴朗拿度（C朗），日前接受家鄉傳媒專訪時透露，有意在艾納斯踢至「收山」，但這名曾效力曼聯及皇家馬德里的巨星則拒為退役及退出國際賽設時間表，強調自覺當刻仍有心有力為國家隊及球會貢獻。此外，他又笑言自己無意在掛靴後轉執教鞭，並表明「這從來不是我想做的」。

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