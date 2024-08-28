三獅名宿齊悼艾歷臣 碧咸讚「真正紳士」

艾歷臣擔任英格蘭隊主帥期間，獲委以重任成為「三獅」隊長的「萬人迷」碧咸，昨在個人Instagram分享一條與艾歷臣背對鏡頭、並肩而行的影片。碧咸在帖文中先道出他和艾歷臣「曾經一同笑過、一起哭過」，其後又讚揚艾帥「一直都充滿熱情、關心身邊的人，同時又不失冷靜，是一名真正的紳士」。萬人迷最後不忘答謝艾歷臣的知遇之恩，並表示：「謝謝你任命我擔任你的隊長，永遠銘記你和你家人，以及你最後對我說的那句『放心，一切都會安好的』。」

朗尼感謝過去幫助和教導

高治感激力排眾議遣上陣

除以影片及長文向恩師道別的碧咸外，多名英軍名宿亦向艾歷臣致哀。曾在2006年世界盃8強領紅被逐，賽後獲艾歷臣極力維護的朗尼，就形容艾帥是「特別的人」，並感謝他過往的幫助和教導。另一英格蘭前鋒高治，就表示「非常感激艾歷臣力排眾議讓我在國家隊上陣，他是一個偉大的人」。此外，中場名將林柏特也和高治一樣為知遇之恩致意，「正是他對我的信任，讓我得以在英格蘭發光發亮」。