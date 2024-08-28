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體育

七金劍后余翠怡啟程 盼大皇宮再成港隊福地

【明報專訊】巴黎夏季殘疾人奧運將於明晨揭幕，最後一批出征的港將昨夜由香港出發。香港殘奧獎牌紀錄保持者的40歲輪椅劍擊名將余翠怡，期盼巴黎大皇宮可以繼早前的巴黎奧運之後，續成港隊「福地」，並期待以「六朝元老」身分再奪獎牌。

雖然已是第6次征戰殘奧，「七金劍后」余翠怡昨仍笑言略感緊張，「雖或趕不上開幕禮，會趁（下月）3號比賽之前的時間適應時差、場地及天氣。」將於今屆殘奧參戰劍擊5個小項的她透露，通過上周由江蘇省隊與港隊進行的訓練營後狀態正佳，「訓練營的強度及（訓練）目的都算達到，所以現在感覺不錯。」

香港劍擊隊於上月的巴黎奧運取得兩面金牌，女重江旻憓及男花張家朗齊在巴黎大皇宮譜寫歷史。余翠怡期盼自己和隊友亦能在同一地點創造佳績，「希望大皇宮能續成港隊『福地』」。

於上屆東京殘奧會遺憾無牌進帳的余翠怡回顧往屆成績，並坦言「殘奧一屆比一屆難打」，並相信各地的競技水平在解除了防疫措施的巴黎殘奧將「更上一層樓」。但她表示自己亦有前往英國訓練，希冀「在巴奧將新學到的東西應用出來。」

中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻女士昨亦聯同劍擊隊一起出發，她表示會盡量到場觀看港隊每一場賽事，距巴黎較遠的項目亦會盡力前往，除非撞期才會作出取捨。

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