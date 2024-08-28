巴黎殘奧明晨揭幕 開幕禮移師市內地標 港將就緒瞄準獎牌

成龍等逾百人料傳遞聖火入會場

巴黎殘奧明起至下月8日舉行，以「包容」為主題的開幕禮，將於香港時間明晨2時在香榭麗舍大道展開，屆時參賽的184個國家或地區代表團將列隊進場，並沿路巡遊至協和廣場，當中包括文藝表演及致辭儀式，而由8名運動員組成的難民代表隊則會成為首支進場隊伍，取代傳統由希臘代表團先行的慣例。而據法新社引述巴黎殘奧組委會證實，開幕前將有過百名火炬手將聖火傳遞至開幕禮會場，當中包括香港武打影星成龍。

港隊遣23將 泳將陳睿琳張可盈打頭陣

此外，今次中國香港代表團共有23名運動員出戰8個項目，其中擔任開幕禮持旗手的分別是羽毛球男將陳浩源及乒乓球女將王婷莛。而國家隊則由舉重男將齊勇凱及輪椅劍擊女將辜海燕「擔大旗」。

首個比賽日將於明日下午2時半由羽毛球項目揭開序幕，而為港隊打頭陣的則是游泳女將陳睿琳及張可盈，齊於女子S14級（智力殘障分級）100米蝶泳初賽出戰，力爭晉級在後日凌晨舉行的決賽。值得一提的是，陳睿琳去年於杭州亞殘運以破大會紀錄的1分04.73秒奪金，被視為港隊今屆巴黎殘奧首名爭牌熱門。

至於同被視為港隊爭牌大熱的男子羽毛球SH6級（短肢組）世界一哥朱文佳，則會於後日零時登場於A組首輪面對英國隊的基斯頓古斯（Krysten Coombs）。而殘奧「六朝元老」兼3金得主的39歲硬地滾球梁育榮則會於明晚11時亮相，出戰男子BC4級（肢障分級）個人小組賽。