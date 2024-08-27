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2024年8月27日星期二
艾歷臣病逝終年76歲 年初公布患胰臟癌 家中安詳離世
杜班迪斯鑽石聯賽撐出新世績 西里西亞站6.26米奪金 個人10破紀錄
皇馬大破華拉度列新季首勝 安迪歷地標戰「士哥」
拿玻里大勝博洛尼亞開齋 干地對麾下信心十足
港隊短道速滑亞洲賽奪10金 寫隊史最佳成績
體壇快訊：陳頌文取個人英乙首入球
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東方輕裝迎亞洲賽 盧比度：沒包袱 華將全獲加薪 回饋上季努力
巴杜姆隔季回巢 盼與同胞巴科爾領銜東方鋒線
港足決選三角賽名單 18歲吳宇曦周子謙入圍
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【明報專訊】（請看附圖）
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